Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

GİRESUN (İHA) – Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

GİRESUN (İHA) – Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Keşap ilçesi Hisarüstü Köyü mevkiinde 28 AR 840 plakalı araç sürücü R.K'nın (31) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü R.K. yaralanırken araçta bulunan Arzu Memiş (24) olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili Jandarma inceleme başlatırken sürücünün yapılan alkol muayenesinde 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. - GİRESUN

Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, Keşap, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:24 Kaynak: İHA
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