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Giresun'da trafik kazası sonucu ölen kurum müdürü memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi - Son Dakika

Giresun'da trafik kazası sonucu ölen kurum müdürü memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi

09.02.2022 14:40
Giresun'da trafik kazası sonucu ölen kurum müdürü memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi

Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Giresun'da dün düzenlenen törenin ardından cenazesi Afyonkarahisar'a getirilen Tuncer için Paşa Camisi'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Tuncer'in ailesi ve yakınları ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve vatandaşlar katıldı.

Tuncer'in cenazesi, Bayraktepe Mezarlığı'na defnedildi.

Teyyaredüzü Mahallesi'nde 1 Şubat Salı günü meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Bekir Tuncer'e, M.A.D yönetimindeki minibüsün çarpmıştı. Ağır yaralanan Tuncer, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Giresun'da trafik kazası sonucu ölen kurum müdürü memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi
Giresun'da trafik kazası sonucu ölen kurum müdürü memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi

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Mehmet Zeybek, Karahisar, Giresun, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da trafik kazası sonucu ölen kurum müdürü memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da trafik kazası sonucu ölen kurum müdürü memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi - Son Dakika
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