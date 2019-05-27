Giresun'da yakalanan PKK'lı Aras Aslan tutuklandı
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Giresun'un Güce ilçesi kırsalında bir HES şantiyesine kendisini 'Doğa gezgini' olarak tanıttıktan sonra yiyecek isteyen ve şantiye çalışanlarının şüphelenmesi sonucu güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalanan terör örgütü PKK'lı terörist Aras Aslan, sorgusu sona erdi.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:25 Kaynak: İHA
'un Güce
ilçesi kırsalında bir HES
şantiyesine kendisini 'Doğa gezgini' olarak tanıttıktan sonra yiyecek isteyen ve şantiye çalışanlarının şüphelenmesi sonucu güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalanan terör örgütü PKK
'lı terörist Aras Aslan, sorgusu sona erdi.
İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar' Listesinde "gri kategori" de aranan 'Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın İl Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından Tirebolu
ilçesinde çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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ilçesi kırsalında teslim olan 'Kawa' kod adlı Behrüz Düdükkanlu'nun da arazide yer gösterme işlemerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - GİRESUN
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