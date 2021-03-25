Giresun'da yapılacak millet bahçesi projesi 15 Haziran'da ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Atatürk Stadı alanına yapılacak millet bahçesi projesi ihalesinin 15 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret ettiğini ve millet bahçesi projesi hakkında görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Eski stadının yıkım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Şenlikoğlu, 15 Haziran'da ihalenin yapılacağı müjdesini aldıklarını ifade etti.

Projenin Giresun'a hayırlı olmasını dileyen Şenlikoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın startını verdiği millet bahçesi projesini şehrimizde de uyguluyoruz. Millet bahçesi şehrimizin en güzel, en gözde bölgesinde, denize karşı şehrin ortasında harika görüntüsü ile yerini alacak. Spor salonu ve yüzme havuzuyla birlikte bu bölge bir yaşam merkezi haline gelecek."

Projeye belediye olarak tüm desteği verdiklerine işaret eden Şenlikoğlu, tüm amaçlarının Giresun'a kalıcı eserler bırakmak olduğunu kaydetti.

Şenlikoğlu, projenin kente kazandırılmasında büyük katkısı bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen bakanlar, bölge milletvekilleri ile ilgililere teşekkür etti.