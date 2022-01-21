Giresun'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adabük Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon'dan Giresun yönüne giden sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 61 S 1448 plakalı yolcu otobüsü ile 60 AAY 624 plakalı tır çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsteki diğer yolcular ise Trabzon'dan gönderilen bir başka yolcu otobüsünü beklemeleri için güvenli bir alana götürüldü.