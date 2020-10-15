Giresun'daki STK'lardan Azerbaycan halkına destek - Son Dakika

Giresun'daki STK'lardan Azerbaycan halkına destek

15.10.2020 10:31
Giresun'daki STK'lardan Azerbaycan halkına destek, System.String[]

Giresun'da, sivil toplum kuruluşları (STK) Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Giresun'da, sivil toplum kuruluşları (STK) Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Tayyaredüzü Gençlik Merkezinde bir araya gelen STK'ların üyeleri adına basın açıklamasını okuyan İHH Giresun İl Temsilcisi Fethi Elmas, dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan'ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycan halkına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan'ın, hukuk tanımazlığını daha da artırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ettiğini ifade eden Elmas, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz."

Basın açıklamasının ardından katılımcılar tarafından Azerbaycan halkına destek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

Sivil Toplum Kuruluşları, Azerbaycan, Ermenistan, Giresun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'daki STK'lardan Azerbaycan halkına destek - Son Dakika

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