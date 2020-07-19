Giresun'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Giresun'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Giresun'un Tirebolu, Keşap ve Çamoluk ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Giresun'un Tirebolu, Keşap ve Çamoluk ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Başakşehir-Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi jenaratörden dolayı olduğu açıklandı

Tirebolu- Doğankent karayolu Örenkaya köyü yakınlarında Eşref Sarı yönetimindeki 21 FS 566 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Sarı, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Keşap ilçesi Karakoç köyünde, Nurgül Güney yönetimindeki 28 AAY 837 plakalı otomobil ile yol kenarına çarparak yana devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, özel bir hastanede ayakta tedavi edildi.

Çamoluk ilçesi Çakılkaya köyünde ise Orhan Kaleli'nin kullandığı 34 ZL 0024 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak toprak zemine çarptı.

Yaralanan sürücüsü Kaleli, Çamoluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tirebolu, Giresun, Çamoluk, Keşap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 21:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 19:30 "Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:27 Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
19:30
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 03:52:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]