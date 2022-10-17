Giresun haberleri! Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Giresun haberleri! Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı

17.10.2022 19:59
Giresun haberleri! Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı

Gelen Giresun haberlerine göre Giresun'un Espiye ve Bulancak ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Giresun'un Espiye ve Bulancak ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Espiye ilçesinde devriye görevi icra eden jandarma ekiplerince, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan S.U. (40) gözaltına alındı.

Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde ise İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucu, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, karşılıksız çek keşide etme ve ticareti usulüne aykırı terk etmek" suçlarından 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (36) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen S.U. ve M.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: AA

Jandarma, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun haberleri! Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun haberleri! Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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