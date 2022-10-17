Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde ise İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucu, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, karşılıksız çek keşide etme ve ticareti usulüne aykırı terk etmek" suçlarından 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (36) yakalandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun haberleri! Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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