Giresun Sanayispor'da Teknik Direktör Krizi

25.01.2026 00:16
Prolift Giresun Sanayispor, teknik direktör Emrah Akça'nın görevine son verdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Prolift Giresun Sanayispor'da teknik direktör Emrah Akça'nın görevine son verildiği bildirildi.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Akça'nın, TFF tarafından yürütülen geçmişe dönük soruşturmalar kapsamında tedbirli olarak PFDK'ya sevki nedeniyle görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, kulübün sportif faaliyetlerini, etik değerler, disiplin kuralları ve fair-play anlayışı çerçevesinde sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

