Giresun'un tabiat parkları güz renkleriyle büyülüyor - Son Dakika

Giresun'un tabiat parkları güz renkleriyle büyülüyor

05.11.2020 11:03
Giresun'un tabiat parkları güz renkleriyle büyülüyor, System.String[]

Giresun'da bitki örtüsü ve çeşitli kaynak değerleriyle doğanın tüm güzelliklerini barındıran Kuzalan, Ağaçbaşı ve Koçkayası Tabiat Parkları, sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor.

Giresun'da bitki örtüsü ve çeşitli kaynak değerleriyle doğanın tüm güzelliklerini barındıran Kuzalan, Ağaçbaşı ve Koçkayası Tabiat Parkları, sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor.

Dereli ilçesinde 1800 metrelik alanda yer alan traverten grubu, şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle de bir başka güzel.

Tabiat parkının önemli kaynak değerleri arasında travertenler yer alıyor. Burada ağaçların büründüğü sarı, kırmızı ve yeşil tonları, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Parkın iç kısımlarındaki ormanda irili ufaklı göller ve bu göllere akan suların etrafındaki kızıllık, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nda ise ilkbaharda sarı açan orman güllerinin güz mevsiminde kırmızıya dönmesiyle ayrı bir güzellik oluşuyor.

Koçkayası Tabiat Parkı'nda da ladin ağaçları arasında kalan sarı ve kırmızı ağaçlar oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine, tabiat parklarında yer alan ladin, kayın ve köknar ormanlarının sonbaharın güzelliklerini sergilediğini söyledi.

Söz konusu ağaç türlerinden oluşan ormanların sonbaharla sarı, kırmızı ve yeşilin farklı tonları gibi çeşitli renklere büründüğünü ifade eden Hıdır, her üç tabiat parkında da güz mevsiminde bu güzelliklerin tümünün görüldüğünü belirtti.

Hıdır, bunların başında gelen Kuzalan Tabiat Parkı'nda sonbaharda ayrı bir güzellik oluştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada travertenler mevcut ve etrafında kayın ağaçları yer alıyor. Kayın ağaçlarının sarı ve kırmızı yaprakları beyaz travertenlerin üzerine dökülüyor. Kuzalan Tabiat Parkı'nda ağaçlar ve travertenlerin iç içe geçmiş görüntüsü apayrı bir güzelliğe bürünmüş vaziyette. Fotosafari açısından da uygun bir ortam."

Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nda yapraklı orman az olmasına rağmen ladin ve sarıçam ağaçları ile bütünleşen kırmızıya dönmüş orman güllerinin farklı bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Hıdır, ziyaretçilerin bu tabiat parkında görsel şölene şahit olduğunu aktardı.

Hıdır, Koçkayası Tabiat Parkı'nın ise 136 bitki türüne ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, ladin ağaçları arasında kalmış farklı tür ve renklerdeki ağaçların sonbaharla birlikte güz mevsiminin tüm güzelliklerini ortaya koyduğunu anlattı.

Doğaseverlerin bu güzellikleri mutlaka görmeleri gerektiğine işaret eden Hıdır, tabiat parklarındaki görsel şölenin bir hafta daha süreceğini aktardı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresun'un tabiat parkları güz renkleriyle büyülüyor - Son Dakika Spor


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