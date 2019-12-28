Giresun Üniversitesi "Halkla İlişkiler Tanıtım Günleri" etkinliği düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Üniversitesi 'Halkla İlişkiler Tanıtım Günleri' etkinliği düzenledi - Son Dakika

Giresun Üniversitesi "Halkla İlişkiler Tanıtım Günleri" etkinliği düzenledi

6 saat önce

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "1. Halkla İlişkiler Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Giresun Üniversitesi

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "1. Halkla İlişkiler Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.


Giresun Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Açılışta "1. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Günleri" ile ilgili bilgiler veren Öğretim Görevlisi Fatma Karaoğlu, "Okulumuz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencileri tarafından dönem sonu etkinliğimiz olan '1. Halkla İlişkiler Tanıtım Günleri' etkinliği kapsamında öğrencilerimiz toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu etkinlikler içerisinde Tema Vakfı Hatıra Ormanı için fidan dikilmiş, bir köy okulundaki ilkokul öğrencilerinin hayalleri gerçekleştirilmiş, tütün ürünlerinin zararları konusunda vatandaşlar bilinçlendirilmiş ve Giresun'un turizme değer katan enleri üzerine tanıtım videosu hazırlanmıştır. Bu gerçekleştirilen etkinliklerin kısa videoları hazırlanmıştır" dedi.


Etkinlikte öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinlik videolarının gösteriminin ardından sigaranın zararları ile ilgili hazırlanan afiş yarışmasında dereceye girenlere Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya tarafından ödülleri verildi. Etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi. - GİRESUN

Giresun Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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