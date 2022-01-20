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Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı - Son Dakika

Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı

20.01.2022 11:47

Giresunlu balıkçılar Karadeniz'de bilinçsiz avlanma nedeniyle balık çeşidinin azalmasından ve hamsi sezonunun erken bitmesinden şikayet ediyor.

Giresunlu balıkçılar Karadeniz'de bilinçsiz avlanma nedeniyle balık çeşidinin azalmasından ve hamsi sezonunun erken bitmesinden şikayet ediyor.

Hamsi ve balık çeşidinin en bol olduğu dönemde tezgahlarının boş olduğunu belirten Giresunlu balıkçı Olgun Geçici, "Yaklaşık 20 senedir balıkçılık yapıyorum daha böyle bir dönem yaşamadım. Hamsinin en yağlı ve en bol olması gereken bir dönemde tezgahlarımızda değil hamsi diğer balık çeşitlerini de bulmak kolay değil. Bu durum başta bilinçsiz avlanmanın bir sonucudur. Ayrıca sezon erken açıldığı için de balık azaldı. Eylül'ün ilk haftası açılması sezonu etkiledi. Ekim ayında sezona başlansaydı bu kadar balık azalmazdı. Av sezonu başladığı günlerde deniz suyu sıcak olduğundan dolayı balıklar etkileniyor ve balıkları boyuna göre kimse tutmuyor. Balıkların büyümesine de fırsat verilmiyor. Ayrıca trol avı da yasaklanması lazım. Hamsi bu saatten sonra olması biraz zor. Avlanmaya kota getirilmelidir" diye konuştu.

Hamsi ve balık fiyatlarının mevsimine göre pahalı olduğuna da dikkat çeken balıkçı Telat Aydeniz ise "Neredeyse 45 senedir balıkçıyım tezgahta balık yok. Şuanda hamsi ve diğer balıklar bol, fiyatlarda uygun olmalıydı. Ancak hamsi ve balık çeşidi az olduğu için fiyatlarda yüksek oluyor haliyle. Havuz balıkları pahalı vatandaşın alım gücü az. Balık olmayınca işler de yok, bu sene her seneden daha kötü, Karadeniz'de en fazla hamsi bir ay oluyor, diğer aylarda ise komşu ülkelere gidiyor. Oralardan da Türkiye'ye geliyor. Tezgahlaradaki balık fiyatları alabalık 50 lira, istavrit 25 lira, mezgit 50 lira, somon 70 lira, çinekop 70 lira, levregin fiyatı da 80 liradan satılıyor" dedi.

Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı
Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı
Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı

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Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı - Son Dakika


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