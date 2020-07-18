Giresunspor-Altay maçının ardından - Son Dakika

Giresunspor-Altay maçının ardından

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Giresunspor, Altay'ı evinde konuk ederken karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Giresunspor, Altay'ı evinde konuk ederken karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kurt, genç oyunculara fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ligin bitimine son iki hafta kala BB Erzurumspor ile oynadığımız maçın ardından Play-Off iddiamızı kaybetmiştik. Bu süreçte takımdan bazı oyuncular ve teknik ekipten kişiler izin alıp ayrıldı. Kalan oyuncularla son iki maça çıkmış bulunmaktayız. Kendi adıma söylüyorum, gençlerimize güvenirsek, onları biraz geliştirirsek, arkalarında durursak kulübün bu kadar ekonomik sıkıntıya düşmeyeceğini tahmin ediyorum. Altyapıdan oyuncu çıkmıyor değil. Bugün sahada 6, 7 tane oyuncumuz vardı. Bunlar altyapıdaki antrenör arkadaşların gayretiyle olan şeylerdir. Şunu söylemek istiyorum, gençlere imkan vermeliyiz. Gençler kötü oynadıklarında, hata yaptıklarında bu kötü oynamış dememeliyiz, araştırmalıyız ve bunu geliştirmeliyiz. Teknik anlamda gidişlerini düzeltmeliyiz. Bunları yaparsak ekonomik anlamda masraflarımız da olmaz. Biz teknik adamlar, kulüp yöneticileri ve menajerler artık bunların gençlerle işbirliği yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da umut ettikleri sonuca ulaşamadıklarını belirterek, "Giresunspor bu ligi tamamlamıştı. Bizim ufakta olsa matematiksel bir şansımız vardı. Onu sürdürmek istiyorduk. Biz buradan 3 puanla dönüyoruz ama umut ettiğimiz sonuç maalesef Karagümrük'ten gelmedi ve böylece Play-Off'un dışında kaldık. 12 haftada 1 maç kaybedip Play-Off'un dışında kalmak gerçekten acı. Eğer lig bugün yeniden başlıyor olsa Altay 2 puan ortalamayla ilk ikinin içinde olurdu. Sonuç itibariyle lig sonlandı. Bütün takımlara, Play-Off'a kalanlara ve şampiyon olan takımlara başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 22:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor-Altay maçının ardından - Son Dakika Spor
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