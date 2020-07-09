Giresunspor'da 6 as futbolcuya izin! Son 2 haftaya girilirken...
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligde son 2 haftaya girilirken takımın herhangi bir iddiasının bulunmadığı belirtilerek, "Futbolcularımızdan gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuzun onayıyla kalan son 2 haftada oyuncularımıza maç başı ücret ödememek için Ahmet Kesim, Ahmet İlhan...
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligde son 2 haftaya girilirken takımın herhangi bir iddiasının bulunmadığı belirtilerek, "Futbolcularımızdan gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuzun onayıyla kalan son 2 haftada oyuncularımıza maç başı ücret ödememek için Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan'a ligin geri kalanı için izin verilmiştir." denildi.
Giresunspor bu hafta sonu Altınordu ile oynadıktan sonra sezonu Altay maçıyla sonlandıracak.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:30
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