Giresunspor Maçı Öncesi Kurban Kesildi
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Giresunspor maçı öncesinde kurban kesildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
'da Giresunspor
maçı öncesinde kurban kesildi. Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında evinde Giresunspor ile karşılaşacak. Eskişehirspor'un yeni Başkanı Kaan
Ay ve yönetim kurulu da karşılaşma öncesinde Vali Hanefi Demirkol
Tesisleri'nde kurban kesti, dua etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:36 Kaynak: İHA
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