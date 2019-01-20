Giresunspor Maçı Öncesi Kurban Kesildi

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Galatasaray, Sahasında Konuk Ettiği Ankaragücü'nü 6-0 Mağlup Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Komandolarla Yaptığı Toplantı'ya Telefonla Bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!