Son Dakika Haberleri: Giresunspor Maçı Öncesi Kurban Kesildi

Giresunspor Maçı Öncesi Kurban Kesildi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Giresunspor maçı öncesinde kurban kesildi.

Giresunspor Maçı Öncesi Kurban Kesildi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Giresunspor maçı öncesinde kurban kesildi. Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında evinde Giresunspor ile karşılaşacak. Eskişehirspor'un yeni Başkanı Kaan Ay ve yönetim kurulu da karşılaşma öncesinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kurban kesti, dua etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:36 Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Giresunspor, Güncel
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