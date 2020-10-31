Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika

Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından

31.10.2020 16:33

- Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından TFF 1. Lig'in 8. haftasında Giresunspor, kendi sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'a karşı 1-0'lık skor ile mağlup oldu.

- Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından

GİRESUN - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Giresunspor, kendi sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'a karşı 1-0'lık skor ile mağlup oldu. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül yaptığı açıklamada "Bugün 3 puana odaklanmıştık ama maça çok durgun başladık. Hemen hemen her hafta gol yedik. Bir öz eleştiri yapmamız lazım. En azından bunun önüne geçebilmemiz lazım. En azından gol yemeden maçları kazanmamız lazım. Bunun için çalışmalarımızı çok daha yoğunlaştıracağız. Maalesef hakem ikinci yarıda rakip takımın oyunu yavaşlatma adına yaptığı her şeye göz yumdu. Bütün kartları bize kullandı ama rakibin oyunu yavaşlatma adına yaptığı hiçbir şeye müdahale etmedi ve bir tane kart gösterdi. Olması gereken çok sert bir müdahaleydi. Biz bundan sonraki maçları kazanmaya çalışacağız. İnşallah önümüzdeki hafta Bandırmaspor maçında 3 puanı alıp, istediklerimizi sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Geçen hafta maç oynamamamız oyuncularımızın ritmini kaybettirdi. Onun sıkıntısını yaşadık. Ama bu durumu düzelteceğiz. İnşallah son mağlubiyetimiz olur" şeklinde konuştu.

Recep Uçar: "3 puanla mutlu şekilde dönüyoruz"

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Recep Uçar ise "Bu hafta göreve başladım. Zor bir maç olacağını düşünüyorduk. Giresunspor son oynadığı 3 iç saha maçını kaybetmemişti. 2 galibiyet 1 beraberliği vardı. Son 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan bir takımdı. Rakibimizin güçlü yönlerini biliyorduk. Ama bunun karşısında bizimde bir hazırlığımız oldu. Maçın genelinde oyunculara verilen görevleri yerine getirdiklerini düşünüyorum. İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Hemen hemen hiç pozisyon vermeden tamamladık. Benim adıma ilk maçım ve futbolcularla 3 günlük antrenman yaptık ve bunların geri dönüşleri çok iyi oldu. Verilen görevleri yerine getirip buradan 3 puanla mutlu bir şekilde dönüyoruz" açıklamasını yaptı.

Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından
Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından
Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından
Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika Spor


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