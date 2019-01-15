Giresunspor Yönetiminden İl Protokolüne Ziyaret
2 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren ve yönetim kurulu üyeleri, çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren
ve yönetim kurulu üyeleri, çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Eren ve beraberindekiler, Giresun Valisi Sarıfakıoğlulları'nı makamında ziyaret ederek, kendisine üzerinde "Harun Sarıfakıoğlulları" yazılı 28 numaralı forma hediye etti.
Daha sonra Emniyet Müdürü Aktaş ve Belediye Başkanı Aksu
'yu ziyaret eden kulüp yönetimi, Aktaş ile Aksu'ya da üzerilerinde isimleri yazılı olan formaları hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:40 Kaynak: AA
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