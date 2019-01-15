Son Dakika Haberleri: Giresunspor Yönetiminden İl Protokolüne Ziyaret

Giresunspor Yönetiminden İl Protokolüne Ziyaret

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren ve yönetim kurulu üyeleri, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Giresunspor Yönetiminden İl Protokolüne Ziyaret, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren ve yönetim kurulu üyeleri, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Eren ve beraberindekiler, Giresun Valisi Sarıfakıoğlulları'nı makamında ziyaret ederek, kendisine üzerinde "Harun Sarıfakıoğlulları" yazılı 28 numaralı forma hediye etti.

Daha sonra Emniyet Müdürü Aktaş ve Belediye Başkanı Aksu'yu ziyaret eden kulüp yönetimi, Aktaş ile Aksu'ya da üzerilerinde isimleri yazılı olan formaları hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:40 Kaynak: AA

Spor
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