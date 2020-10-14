Girişimci gençlerin kısa filmleri Adana'da yarışıyor - Son Dakika

Girişimci gençlerin kısa filmleri Adana'da yarışıyor

14.10.2020 12:05
Girişimci gençlerin kısa filmleri Adana'da yarışıyor, System.String[]

Adana Girişimcilik Merkezi tarafından düzenlenen, 2 kategoride yerli ve yabancı 24 finalist filmin yarıştığı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak.

Adana Girişimcilik Merkezi tarafından düzenlenen, 2 kategoride yerli ve yabancı 24 finalist filmin yarıştığı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak.

Dijital yaratıcı sektörde gençlerin yeteneklerinin sergilenmesi ve fikirlerin ortaya çıkması amacıyla ilk kez düzenlenen yarışmaya, kurmaca ve animasyon kategorilerinde 27 ülkeden 114 başvuru yapıldı.

Ön jüri tarafından tamamlanan eleme sonucu kurmaca kategorisinde 14, animasyon kategorisinde 10 film finalist olarak belirlendi.

Kurmaca kategorisinde jüri başkanı ve yönetmen Abdullah Oğuz'un başkanlığında film endüstrisi danışmanı Hayet Benkara, oyuncu Vildan Atasever, oyuncu Ahu Türkpençe ve yapımcı Gökhan Mutlay bulunuyor.

Jüri başkanlığını Varol Yaşaroğlu'nun yaptığı animasyon kategorisi jürisinde ise Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ve animasyon grubu Asifa Hellas Festival Başkanı Vassilis Karamitsanis yer alıyor.

Yarışmanın finali yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 Ekim'de online olarak yapılacak.

Kurmaca kategorisinde ilk üç derece ile animasyon kategorisinde en iyi film seçilecek eserlere para ödülü verilecek.

Katma değeri yüksek sektör

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak, merkezin öncelikle katma değeri yüksek girişim fikirlerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Dijital hale gelen dünyada bu sektörde oluşan fikirlerin titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çolak, şunları kaydetti:

"Bizim öncelik verdiğimiz alanlar arasında dijital yaratıcı sektörler önemli yer tutuyor. Bu sektörün katma değeri çok yüksek. Özellikle bu konuda yetenekli gençlerin sektörde her türlü girişimini değerlendiriyor, inceliyor, onları bu sektöre yönlendirmeye çalışıyor, bu tür yarışmalarla teşvik ediyoruz. Yarışma ilk defa düzenlenmesine karşın 27 ülkeden yoğun başvuru aldık. Yarışmanın geleneksel hale getirilmesi ve ülke sinema tarihinde önemli yeri olan Çukurova'nın uluslararası sinema sektöründe yer almasına katkıda bulunmasını hedefliyoruz."

Girişimci gençlerin kısa filmleri Adana'da yarışıyor

Animasyon, Kısa Film, Adana, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Girişimci gençlerin kısa filmleri Adana'da yarışıyor - Son Dakika Magazin

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