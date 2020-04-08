Girişimci müşteri kaybı konusunda endişeli - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Girişimci müşteri kaybı konusunda endişeli - Son Dakika Ekonomi

Girişimci müşteri kaybı konusunda endişeli

12 dakika önce

Covid 19 sürecinde girişimcilerin süreç yönetimi ve beklentileri araştırıldı.

Girişimci müşteri kaybı konusunda endişeli, System.String[]

Covid 19 sürecinde girişimcilerin süreç yönetimi ve beklentileri araştırıldı. Girişimcilerin yüzde 70'i, 2020 kar hedeflerinde azalma beklerken, yüzde 65'i giderlerini kısmak için şimdiden önlemler almaya başladı.

Endeavor Türkiye, COVID-19'un girişimcilere etkilerini ölçmek amacıyla Nisan başında bir anket gerçekleştirdi. Yaklaşık 250 girişimcinin katıldığı online ankette katılımcılara, COVID 19 salgını sonrasında ticari hayatlarının nasıl etkileneceğine ilişkin sorular soruldu.

Gelen yanıtlara göre süreçte girişimcilerin en büyük endişesinin yüzde 70 ile müşteri kaybı ve yeni müşteri bulamama olduğu ortaya çıktı. Müşteri kaybını yüzde 49 ile ödemelerin gecikmesi, yüzde 37 ile fon sürecinin sekteye uğraması, yüzde 27 ile yerel ve uluslararası ulaşımın kısıtlanması/önemli toplantıların ertelenmesi, yüzde 25 ekiplerin yönetimi/ çalışan güvenliği ve yüzde 23 ile tedarik zincirinde aksamalar izledi. Öte yandan COVID-19 sürecinin geçmiş krizlere göre benzersiz olması ve gelecek öngörüsünün yapılamaması da katılımcıları endişelendiren konular arasında.

Girişimcilerin yüzde 70'i, 2020 kar hedeflerinde azalma beklerken, yüzde 65'i giderlerini kısmak için şimdiden önlemler almaya başladığını ifade ediyor.

Hangi giderlerin kısılacağı sorulduğunda ise yüzde 50 ile operasyonel giderler birinci sırada yer alıyor. Operasyonel giderleri yüzde 40 ile pazarlama giderleri, yüzde 29 ile ödemelerin ertelenmesi, yüzde 12 ile çalışma saatlerinin düzenlemesi ve yüzde 10 ile üretim kısıtlaması takip ediyor.

Bu zor durumu atlatmak için önerileri sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 73'ü devlet hibe desteğinin faydalı olacağı görüşünde birleşiyor. Öte yandan yüzde 67'si vergi muafiyeti, yüzde 36'sı banka kredisi, yüzde 19'u mentörlük desteği öneriyor.

Girişimciler evden çalışmaya da hızlı adapte olmuş görünüyorlar. Şirketlerin yüzde 90'u evden çalışmaya geçerken, geri kalanlar ise bir iki haftaya geçme planları yapıyorlar. Genel olarak, evden çalışmanın şirket verimliliğine katkısını olumlu olarak değerlendiriyorlar.

Girişimciler mevcut durumun devam etmesi halinde kaynaklarının tükenmesinden de endişeli. Girişimcilerin yüzde 27'si en fazla 1-3 ay dayanabileceğini belirtirken, yüzde 36'sı 3 -6 ay, yüzde 26'sı ise 9 aydan az dayanabileceğini söylemiş.

Anketi birçok farklı sektörden girişimciler yanıtladı. Ticaret, perakende, kurumsal yazılım teknolojilerinin yanı sıra, oyun/e-spor, turizm, reklam/medya gibi sektörlerden de katılımlar oldu. Katılımcıların yüzde 65'ten fazlasının şirket yaşı 5'ten küçük ve büyük çoğunluğu 25 kişinin altında çalışan sayısına sahip.

Süreci değerlendiren Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli bu dönemde girişimcilere 6 maddelik önerilerini şöyle sıraladı:

"İlk önceliğinizin çalışma arkadaşlarınız ve müşterilerinizin sağlık ve emniyeti olması gerekiyor. Bundan hiçbir durumda taviz vermeyin.

Bu kriz döneminde nakit akışı, karlılıktan veya büyümeden çok daha önemli. Hızla nakit akışı yönetimine geçin. Küçülüp ayakta kalmak, küçülmeden şirketinizi kapatmaktan her zaman daha iyidir.

Şu anda masraf kısmak kaçınılmaz. Geçmiş krizlerin bize verdiği derslerden biri, masraf kısmak konusunda en hızlı davrananın ayakta kaldığı. Unutmayın ki böyle dönemlerde, ne kadar zor olsa da masrafları düşürmek finansal kaynak bulmaktan çok daha kolay ve hızlıdır.

Her gider eşit değildir. Giderleri düşürürken miktardan ziyade stratejik (core-competency) olup olmadığına bakın. Stratejik giderler en son kısılacak olanlardır çünkü kriz sona erdiğinde ve yeniden büyüme dönemi başladığında bu giderlere tekrar ihtiyacınız olacak.

Tahsilatlarınıza çok dikkat edin, onları yakından takip edin.

Bu dönem sonunda ayakta kalanlar daha da güçlenecekler. Yani bu dönemi atlatınca öncesinden daha iyi günler sizi bekliyor." - İSTANBUL

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:45 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek         
11:34
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek         
11:33
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti         
11:29
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:26
Şov yıldızı Kim Kardashian, koronavirüsün vurduğu aileler için harekete geçti! Şov yıldızı Kim Kardashian, koronavirüsün vurduğu aileler için harekete geçti!         
11:25
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı         
11:16
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor         
11:13
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?         
11:13
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum         
11:08
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın         
10:57
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt         
10:50
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi         
10:49
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı         
10:43
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı ''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı         
10:35
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı         
10:30
'Benimle izolasyonda kalmak ister misiniz?' diyen playboy model, takipçilerini tuzağa düşürdü 'Benimle izolasyonda kalmak ister misiniz?' diyen playboy model, takipçilerini tuzağa düşürdü         
10:28
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor         
10:23
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek         
10:20
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı         
10:19
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi         
10:10
Sevenlerine müjde! Fenomen dizi Kuzey Güney ekranlara dönüyor Sevenlerine müjde! Fenomen dizi Kuzey Güney ekranlara dönüyor         
10:04
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu         
10:02
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu         
09:44
"Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı         
09:43
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız         
09:43
Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım         
09:41
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil         
09:35
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum         
09:34
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 11:57:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Girişimci müşteri kaybı konusunda endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]