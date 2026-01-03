Girişimcilere 2 Milyon TL Destek - Son Dakika
Girişimcilere 2 Milyon TL Destek

Girişimcilere 2 Milyon TL Destek
03.01.2026 14:39
Bakan Kacır, girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini açıkladı. Başvurular 2026'ya kadar.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026'da daha fazla girişimciyi üretime, yeniliğe kazandırmayı hedeflendiklerini belirterek, girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını açıkladı.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girişimcilerimize 2 milyon TL'ye kadar destek sağlıyoruz. KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile, imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. 2025 yılında 1699 proje için 2,4 milyar TL destekleme kararı aldık. 2026'da daha fazla girişimcimizi üretime, yeniliğe ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz" dedi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre de bugün başlayan başvurular, 31 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Detaylı bilgiye 'kosgeb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: DHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Ekonomi, Kosgeb, Güncel, Son Dakika

