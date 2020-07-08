Girişimcilik Programı'na katıldı hayatı değişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) işbirliğinde yürütülen SeedUP-İnovatif Girişimcilik Programına katılan Zeynep Zümbül, projenin kendisine çok şey kattığını belirtti.

Girişimi hakkında bilgi veren Zümbül; NEXLAB'ın disiplinler arası, işbirlikçi ve üretken topluluk odaklı bir inovasyon platformu olduğunu belirtirken, "Bu program, işbirliği yaptığım farklı kurum ve kuruluşlarla geniş çaplı proje ortaklıkları kurarak tasarım, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesi konularında iş ve projeler gerçekleştiriyor" dedi.

BEBKA'nın kendisine çok şey kattığını ifade eden Zümbül, her şeyin hayal kurmakla başladığını vurgulayarak, yeni girişimcilere, hayallerinin peşinde koşmaları mesajını verdi.

SeedUP girişimcisi Zeynep Zümbül, SeedUP - İnovatif Girişimcilik Programı hakkında şunları kaydetti: "SeedUP, Bursa'daki girişimcilik eko sisteminin oluşması için önemli bir noktadaydı. Daha önce hiç yapılmamış bir kuluçka programı yeni öğrenimler ve tecrübeler elde ederek Bursa bölgesinin 'girişimcilik' konusu altında hareketlenmesine can suyu oldu. Tanıdığım nitelikli insanlar ile bağlantılarım arttı. Bursa için atılacak adımların, edinecek deneyimlerin ne kadar kıymetli ve çok olduğunu bir kez daha görmüş oldum."

NEXLAB Projesinden beklentisini "Etki odaklı, yenilikçi girişimler ile birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek" diye tanımlayan Zümbül, "Birlikte öğrenmeye, üretmeye ve çalışmaya teşvik eden öğrenme ortamı oluşturmak. Organizasyonların dönüşüm yeteneklerini sürdürülebilir bir biçimde arttırmak için bütüncül ve yenilikçi süreçler geliştirmek." diye konuştu.

Kendi problemlerini, tutkularıyla birleştirip bu tutkuyu da doğru motivasyonla hayata geçirebilenlerin girişimci olabileceğine işaret eden Zümbül, "Hayalim, üretken, barışçıl potansiyellerini hayata geçiren topluluklar" dedi. - BURSA