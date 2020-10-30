Girme Barajı, Türkiye ekonomisine her yıl 32,3 milyon lira kazandıracak - Son Dakika

Girme Barajı, Türkiye ekonomisine her yıl 32,3 milyon lira kazandıracak

30.10.2020 08:47
Girme Barajı, Türkiye ekonomisine her yıl 32,3 milyon lira kazandıracak, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muğla'daki önemli yatırımlardan Yatağan Girme Barajı'nın gövde dolgu, relokasyon yolu ve enjeksiyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Baraj çalışmalarının tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar tarım arazisi daha hizmete açılacak,...

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muğla'daki önemli yatırımlardan Yatağan Girme Barajı'nın gövde dolgu, relokasyon yolu ve enjeksiyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Baraj çalışmalarının tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar tarım arazisi daha hizmete açılacak, bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 32,3 milyon lira gelir artışı ve 717 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, yazılı açıklamasında, DSİ'nin Muğla'daki yatırımlarının her yıl artarak devam ettiğini bildirdi.

Burada modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya aldıklarını aktaran Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa imkan sağladığını vurguladı.

Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğine, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğine dikkati çekti.

Muğla'daki önemli yatırımlardan Yatağan Girme Barajı'nın gövde dolgu, relokasyon yolu ve enjeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğinin altını çizen Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Temelden 71,5 metre yüksekliği, 12,75 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak baraj çalışmalarının tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar tarım arazisi daha hizmete açılmış olacak. Bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 32 milyon 265 bin lira gelir artışı ve 717 kişiye daha istihdam sağlanması hedefleniyor. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Yatağan, Tarım, Baraj, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Girme Barajı, Türkiye ekonomisine her yıl 32,3 milyon lira kazandıracak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Yeni Zelanda'da ötanazi yasallaştı Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Karapetyan: Savaş artık Şuşa'nın kalelerinde yaşanıyor, yardımsız kalmışız Çatı katında çıkan yangında kalan anne hayatını kaybetti, oğlu yaşam mücadelesi veriyor İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim
Uzman isim uyardı: Aspirin her hasta için uygun değil Uzman isim uyardı: Aspirin her hasta için uygun değil         
08:29
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Bakım yapılan trafo bomba gibi patladı: 1'i ağır 2 yaralı Bakım yapılan trafo bomba gibi patladı: 1'i ağır 2 yaralı         
07:05
Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş         
01:57
İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi         
23:57
Provokatörler rahat durmuyor! Fransa'da Provokatörler rahat durmuyor! Fransa'da "Allah'u Ekber" diyerek polise saldıran kişi aşırı sağcı çıktı         
23:22
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı         
20:50
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı         
19:04
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 08:58:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Girme Barajı, Türkiye ekonomisine her yıl 32,3 milyon lira kazandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei