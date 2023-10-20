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Gitmek isteyen Batshuayi'ye İsmail Kartal yol verdi! Sadece tek bir şartı var - Son Dakika

Gitmek isteyen Batshuayi'ye İsmail Kartal yol verdi! Sadece tek bir şartı var

Son Güncelleme: 20.10.2023 09:33

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, teknik direktör İsmail Kartal ile görüşerek takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Sarı-lacivertliler, Lens ve Nottingham Forest'ın talip olduğu Belçikalı golcünün gitmesine yalnızca 10 milyon euro bonservis ödenmesi durumunda izin verecek.

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Michy Batshuayi, sarı-lacivertlilerle ipleri koparma noktasına geldi. Takımdan ayrılmak isteyen Belçikalı yıldızın, gitmesi için tek şart 10 milyon euroluk bonservis bedeli.

FENERBAHÇE BONSERVİSİ BELİRLEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, İlk 11'de oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Michy Batshuayi'ye Fenerbahçe yönetiminden onay çıktı. Belçikalı golcü için 10 milyon euro bonservis belirleyen sarı-lacivertliler, bu paranın ödenmesi durumundaBatshuayi ile yolları ayıracak.

4 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Lens ve Nottingham Forest'ın peşinde olduğu Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı. 470 dakika sahada kalan Belçikalı golcü, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Michy Batshuayi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Gitmek isteyen Batshuayi'ye İsmail Kartal yol verdi! Sadece tek bir şartı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gitmek isteyen Batshuayi'ye İsmail Kartal yol verdi! Sadece tek bir şartı var - Son Dakika
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