Son Dakika Haberleri: Gizia Gate Tasarımcıları akşam yemeğinde bir araya geldi
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Gizia Gate Tasarımcıları akşam yemeğinde bir araya geldi

1 saat önce

Gizia Gate'in tasarımcıları, Gizia Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu ev sahipliğinde Feriye Palace 'da düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

Gizia Gate Tasarımcıları akşam yemeğinde bir araya geldi, System.String[]

Gecede Gizia Yönetim Kurulu başkanı İsmail Kutlu; Türkiye' de bir ilke imza atarak, Türk modasına ve tasarımcılarına yeni kapı aralamak misyonuyla yola çıkışımızdan bu yana tam 3,5 yıl geçti. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Gizia Gate'de 31 tasarımcımızla çıktığımız bu projede, bugün 85 tasarımcı ve 30 global markamızla çok büyük bir aile olduk. Gizia Gate tüketici ile tasarımcı arasında harika bir köprü oldu, her bir tasarımcımızın da büyük bir inançla yanımızda olmasıyla müthiş bir başarı yakaladık. Bu noktada siz değerli tasarımcılarımızın ilgilinizi her zaman diri tutmanız, heyecanımızı bizlerle birlikte paylaşmanız çok kıymetli" dedi .

Davete aralarında, Hakan Yıldırım, Özgür Masur, Ayşe Ege, Ece Ege, Nihan Peker, Mehtap Elaidi, Dilek Hanif, Elvan Tığlıoğlu, Zeynep Tosun, Evren Kayar, Gökay Gündoğdu, Gül Ağış, Özlem Kaya, Şansım Adalı, Tuba Ergin, Begüm Bakkal, Mehmet Korkmaz, Duygu-Umut Boz, Meltem Özbek, Murat Aytulum, Selim Demir, Cem Başar, Esin Terzioğlu gibi sanat, cemiyet ve tasarım dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:29 Kaynak: Bültenler
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