Gizli Saklı 3. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Gizli Saklı 3. Bölüm Fragmanı

21.06.2022 09:43

Gizli Saklı 22 Haziran Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Gizli Saklı 22 Haziran Çarşamba 20.00'de FOX'ta! ?

Naz (Sinem Ünsal) polis akademisinden yeni mezun, korumacı bir karakter olan annesi ve dayısıyla birlikte yaşamaktadır. Tarık Koşuoğlu (Tardu Flordun) isimli bir mafya babasının peşinde olan polis teşkilatı, Naz'ı ve deli dolu polis memuru Pamir'i (Halit Özgür Sarı) gizli görevde beraber kullanmaya karar verir. Pamir ve Naz yeni evli bir çift gibi mafya ailesinin evinin karşısına taşınacak ve Tarık Koşuoğlu'nun güvenini kazanıp onu adalete teslim edeceklerdir…

#FOX #GizliSaklı #YeniDizi

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20 Haziran 2022 Fox Yayın Akışı 20 Haziran 2022 Fox Yayın Akışı
Kaynak: DailyMotion.com

Tardu Flordun, Gizli Saklı, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Gizli Saklı 3. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

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