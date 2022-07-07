Gizli Saklı 5. Bölüm 2. Fragmanı - Son Dakika
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Gizli Saklı 5. Bölüm 2. Fragmanı

07.07.2022 10:43

Gizli Saklı 6 Temmuz Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Gizli Saklı 6 Temmuz Çarşamba 20.00'de FOX'ta! ?

Naz (Sinem Ünsal) polis akademisinden yeni mezun, korumacı bir karakter olan annesi ve dayısıyla birlikte yaşamaktadır. Tarık Koşuoğlu (Tardu Flordun) isimli bir mafya babasının peşinde olan polis teşkilatı, Naz'ı ve deli dolu polis memuru Pamir'i (Halit Özgür Sarı) gizli görevde beraber kullanmaya karar verir. Pamir ve Naz yeni evli bir çift gibi mafya ailesinin evinin karşısına taşınacak ve Tarık Koşuoğlu'nun güvenini kazanıp onu adalete teslim edeceklerdir…

#FOX #GizliSaklı #YeniDizi

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Gizli Saklı 5. Bölüm Fragmanı Gizli Saklı 5. Bölüm Fragmanı 06 Temmuz 2022 Fox Yayın Akışı 06 Temmuz 2022 Fox Yayın Akışı
Kaynak: DailyMotion.com

Tardu Flordun, Gizli Saklı, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Gizli Saklı 5. Bölüm 2. Fragmanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gizli Saklı 5. Bölüm 2. Fragmanı - Son Dakika
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