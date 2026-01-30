GKRY'de Kaybolan 13 Kg TNT Aranıyor - Son Dakika
GKRY'de Kaybolan 13 Kg TNT Aranıyor

30.01.2026 21:16
Güney Kıbrıs'ta tatbikatta kaybolan 13 kg TNT için GKRY Savunma Bakanlığı ve polis alarma geçti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanlığı ve polisi, bir tatbikat esnasında ortadan kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcıyı arıyor.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, GKRY'de yetkililerin kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcı için alarmda olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christos Pieris, yaptığı açıklamada, tatbikat esnasında 3 ayrı noktaya patlayıcı yerleştirdiklerini, 2 noktanın patladığını ancak 3. noktada patlama olmadığını ifade etti.

Pieris, güvenlik protokolü nedeniyle eğitim gören askerlerin 1 saat bekledikten sonra bölgeyi taradığını ancak patlayıcıları bulamadığını aktardı.

Savunma Bakanlığı ve polis yetkililerinin iki senaryo üzerinde çalıştığını belirten Pieris, ilk senaryonun patlayıcıların 2. kısımda patladığı, ikinci senaryonun ise patlayıcıların çalındığı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Güvenlik, Savunma, Olaylar, Güncel, Polis, Son Dakika

Güncel

20:40
SON DAKİKA: GKRY'de Kaybolan 13 Kg TNT Aranıyor - Son Dakika
