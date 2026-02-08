Glint Manisa Basket, Bursaspor\'u 94-76 Yendi

Salon: Muradiye
Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Polat Parlak
Glint Manisa Basket: Stevenson 22, Smith 6, Altan Çamoğlu, Johnson 21, Pereira 19, Yiğit Onan 5, Starks 7, Buğra Çal 5, Zemaitis 2, Martin 7
Bursaspor Basketbol: Parsons 13, Crawford 10, Yavuz Gültekin 11, Konontsuk 3, Nnoko 8, Childress 9, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 6, Yesukan Onar, King 16
1. Periyot: 22-13
Devre: 49-36
3. Periyot: 65-47
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Glint Manisa Basket, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 94-76 yendi.
