GMG Kastamonuspor-Vanspor FK : 1-2

HAKEMLER: Yakup Özhan (xx), Fetdan Yiğtit (xx), Serhad Ürkmez (xx)GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (xx)-, Recep (xx), Oğuzhan (xx), Metin Can (xxx), Birkan (xx) Ömer Faruk (xx), Mert (xx) (Dk.63 Batuhan x), Faruk (xx), Hakkı Can (xx), Özgür (xx), Ömer (xx) (Dk.69 Hazar x)VANSPOR FK: Şiyar (xx)-, Sedat (x) (Dk.63 Ali x), Ömer (xxx) (Dk.85 Utku x), Üzeyir (xx) Aydın (xx), Burhan (xx) (Dk.86 Mahmut x), Oktay (xxx), Emre (xx) (Dk.63 Abdulkadir x), Barış (xx), Yakup (xx), Sedat (xx) GOLLER: Dk. 30 Metin Can (GMG Kastamonuspor) Dk.45 Oktay, Dk.82 Ömer (pen) (Vanspor FK)SARI KARTLAR: Mert, Recep, Metin Can, Birkan (GMG Kastamonuspor), Sedat, Ömer (Vanspor FK) Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Vanspor FK'ya 2-1 mağlup oldu.30'uncu dakikada GMG Kastamonuspor'dan Ömer ceza alanı içerisinde yaptığı presle topu kaparak Metincan ile buluşturdu. Metincan, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla topu ağlarla buluşturdu.1-0 45'inci dakikada GMG Kastamonuspor ceza alanına çıkarılan topta Oktay ceza sahasının içerisinden vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-1 82'nci dakikada GMG Kastamonuspor'dan Atakan ceza sahası içinde Ömer'i düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında da topun başına geçen Ömer takımını öne geçirdi. 2-1

Karşılaşma 2-1 Vanspor FK üstünlüğü ile sona erdi.

- Kastamonu