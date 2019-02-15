Göbeğinden Dışkı Gelen 24 Günlük Bebek Ameliyat Edildi

OSMANİYE'de doğumundan bir süre sonra göbeğinden dışkı gelmeye başlayan 24 günlük erkek bebek, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

OSMANİYE'de doğumundan bir süre sonra göbeğinden dışkı gelmeye başlayan 24 günlük erkek bebek, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu. Çok nadir görülen bir durum olduğu belirtilen hastalığın tedavisine yönelik ameliyatın ise Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ilk defa gerçekleştirildiği belirtildi.



Yapılan tetkikler sonrasında bebeğin göbek kısmındaki bağırsakta açıklık olduğu ve ailesine bilgi verilerek ameliyata alınması gerektiğine karar verildi. Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Öcal, Osmaniye Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği personeli ve ameliyathane personelinden oluşan ekiple birlikte, hastaya başarılı bir operasyon gerçekleştirilerek bebeğin göbek ve bağırsak arasındaki kanal açıklığını kapattı. Hastanın çocuk servisinde tedavisinin sürdüğü sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Minik bebeğin ailesi de Osmaniye Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği'ne ve Çocuk Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Servet Öcal'a bebeklerini sağlığına kavuşturduğu için teşekkür etti.



- Osmaniye

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ünlü Oyuncunun 26 Çocuğu ve 8 Tane Torunu Olduğu Ortaya Çıktı

Kaza Geçiren Küçük Kızın Sözü Yürekleri Dağladı: Anne Seni Tanımak Çok Güzeldi

Okul Harçlığı İçin Öğrendiği Sanatını Dünyaya Tanıttı

Sardalyanın 10 Liraya Düştüğünü Görenler, Balıkçı Tezgahlarına Akın Etti