Son Dakika Haberleri: Göbeklitepe Figürleri Deflere İşleniyor

Göbeklitepe Figürleri Deflere İşleniyor

50 dakika önce

Göbeklitepe figürleri deflere işleniyorŞANLIURFA - Tarihin başlangıç noktası olarak tabir edilen Göbeklitepe figürleri deflere işleniyor.

Göbeklitepe Figürleri Deflere İşleniyor, System.String[]
Göbeklitepe figürleri deflere işleniyor

ŞANLIURFA - Tarihin başlangıç noktası olarak tabir edilen Göbeklitepe figürleri deflere işleniyor.
Balıklıgöl Tarihi Kapalıçarşında tarihin sıfır noktası olarak gösterilen Göbeklitepe, tarihin figürleri, desenleri ve işlemeler def ustası Mustafa Yerlikaya tarafından deflere işlenerek yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çektirmek. Yerlikaya def mesleğini çocukluğundan beridir yaptığını belirterek, deflere yaptığım işlemelerde başta Göbeklite figürleri olmak üzere vatandaşlardan gelen özel tasarımlar olarak deflere işlemeler işlediğini belirtti.
"Maksadım turistlere Göbeklitepe figürlerinin ilgisini çektirmek"
Def mesleği hobi olarak yaptığını belirten Mustafa Yeşilkaya, "Ben 60 yaşındayım. Yaklaşık olarak 47 yıldır bu işle uğraşıyorum. Çocukluk zamanından beridir çalışıyorum. Ben def, kürk, yelek ve kırlent gibi işler yapıyorum. Ben işi hobi olarak seviyorum. Mutlu oluyorum. Mesleğimi seviyorum. Ben Göbeklitepe figürlerini, desenlerini yazılarını deflere işliyorum. Deflere farklı desenlerde işliyorum. 2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edildi. Bizde bunun için figürlemeleri deflere işliyoruz, yazıyoruz. Bu işi hizmet olarak yapıyoruz. Deflere işlenen Göbeklitepe figürleri turistler tarafından ilgi görüyor. Turizime hizmet olarak yapıyoruz. Def almaya gelen turistler ve vatandaşlar genellikle Göbeklitepe silületlerinin işlemeli olduğu defleri talep ediyorlar. Benim defe çizdiğim aslan figürü yaklaşık 12 bin yıl önce taşlar üzerine çizmişler. Bizde şimdi bu figürleri deflere işliyoruz. Deflerin fiyatları figürleri ve boyutlarına göre değişiklik gösteriyor. Küçük defler 25 tl, orta boyu defler 35 tl, büyük defler ise 40 TL veriyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

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