Göbeklitepe'yi Uzaylılar mı Yaptı? Yanıtı… - Son Dakika
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Göbeklitepe'yi Uzaylılar mı Yaptı? Yanıtı…

16.05.2022 12:49
Göbeklitepe'yi Uzaylılar mı Yaptı? Yanıtı…

"50 Maddede Göbeklitepe ve Sırları" adlı kitabın yazarı Doğan Satmış, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının bu haftaki konuğu oldu.

"50 Maddede Göbeklitepe ve Sırları" adlı kitabın yazarı Doğan Satmış, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının bu haftaki konuğu oldu.

Gazeteci-yazar Satmış, Radyo Gar'daki programda Göbeklitepe'nin uzaylılar tarafından yapılıp yapılmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

UZAYLA BAĞLANTISI VAR...

"Göbeklitepe'yi araştıran uzmanların bir blog'u var. O blogda "Uzaylılar mı yaptı?" diye net bir şekilde sorulmuş. Net bir şekilde cevap, "Hayır.""

"Bu konuyu tartışmaya değer bile bulmuyorlar. Ama uzayla bağlantısı olabilir mi? İşte o konu birçok noktada karşımıza çıkıyor. T şeklindeki heykelleri doğu batı ekseninde niye yapmışlar. Uzayla bağlantısı olmasa Güneş'in doğusuyla batışını düşünüp o şekilde dikmişler."

"NASIL BİZ ONLARA ULAŞAMIYORSAK, UZAYLILAR DA BİZE ULAŞAMIYOR OLABİLİR"

"UZAYLILAR BELKİ ARAMIZDA, ONLARI GÖREMİYORUZ"

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Göbeklitepe, Radyo, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

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