Göbeklitepe'yi Uzaylılar mı Yaptı? Yanıtı… - Son Dakika

"50 Maddede Göbeklitepe ve Sırları" adlı kitabın yazarı Doğan Satmış, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının bu haftaki konuğu oldu.

Gazeteci-yazar Satmış, Radyo Gar'daki programda Göbeklitepe'nin uzaylılar tarafından yapılıp yapılmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

UZAYLA BAĞLANTISI VAR...

"Göbeklitepe'yi araştıran uzmanların bir blog'u var. O blogda "Uzaylılar mı yaptı?" diye net bir şekilde sorulmuş. Net bir şekilde cevap, "Hayır.""

"Bu konuyu tartışmaya değer bile bulmuyorlar. Ama uzayla bağlantısı olabilir mi? İşte o konu birçok noktada karşımıza çıkıyor. T şeklindeki heykelleri doğu batı ekseninde niye yapmışlar. Uzayla bağlantısı olmasa Güneş'in doğusuyla batışını düşünüp o şekilde dikmişler."

"NASIL BİZ ONLARA ULAŞAMIYORSAK, UZAYLILAR DA BİZE ULAŞAMIYOR OLABİLİR"

"UZAYLILAR BELKİ ARAMIZDA, ONLARI GÖREMİYORUZ"