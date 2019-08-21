Son Dakika Haberleri: GÖÇ EDEN LEYLEKLER BOĞAZ SEMALARINDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
Son Dakika Güncel Haber

GÖÇ EDEN LEYLEKLER BOĞAZ SEMALARINDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

17 dakika önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHAGöç yolunda olan bir leylek sürüsü İstanbul Boğazı üzerinden geçti.

GÖÇ EDEN LEYLEKLER BOĞAZ SEMALARINDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU, System.String[]

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Göç yolunda olan bir leylek sürüsü İstanbul Boğazı üzerinden geçti. Sürünün geçişi eşsiz görüntüler oluştururken, vatandaşlar tarafından da ilgi ile izlendi.
Öğle saatlerinde Kuzeyden Güneye doğru göç eden leylekler, İstanbul Boğazı'na ulaştı. Bir süre boğaz üzerinde tur atan leylek sürüsü daha sonra Anadolu Yakası tarafında gözlerden kayboldu.Bu anları ölümsüzleştirmek isteyenler cep telefonu ile kayıt yaptı.

Görüntü Dökümü:
Boğaz üzerinde uçan leylek sürüsü
Leyleklerin boğaz üzerinde tur atması
Vatandaşların cep telefonları ile kayıt yapması
Leyleklerin gözden kaybolması
Genel ve detaylar


İstanbul Boğazı, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin 3,5 aylık bebekleri oyuncu oldu
Bozulan sileceği bağladıkları iple kontrol ettiler Kamil Koç, Alman Flixmobiliy'e satılıyor Son dakika: Türk Eczacılar Birliği hakkında soruşturma açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 15:39:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÖÇ EDEN LEYLEKLER BOĞAZ SEMALARINDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]