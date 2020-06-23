Göçerler için seferber oldular - Son Dakika

Göçerler için seferber oldular

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde göçer akınına uğrayan yayla yolları, kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından yıllar sonra açıldı.

Beytüşşebap'ta bulunan onlarca yayladan biri olan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Kış aylarında metrelerce karla mücadele eden ekipler, yaz aylarında ise yolu açmak için çamur ve toprakla mücadele ediyor. Terörün kökünün kazınması ile bu yaylalara akın eden göçerler için seferber olan ekipler, gece gündüz demeden yol bakım ve onarım çalışmasını gerçekleştiriyor.

İlçeye bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasının yollarını açmaya çalışan birlik elemanı kepçe operatörü Şehmus Cin, günlerdir yaylalarda olduklarını ve yolları açtıklarını söyledi. Cin, "Günlerdir yaylalardayız, göçerler için seferber olduk" dedi.

Ekip şefi Fahri Erdal da "Günlerdir yayla yollarını açıyoruz. Faraşin Yaylası en büyük yayla, 30 yerleşim yeri var. 100 binlerce hayvan geliyor. Göçerler bu yıl çok geldi. Yazın toprak ve çamur kışın ise karla mücadele ediyoruz. İnşallah iki güne tüm yayla yollarımız temizlenecektir" diye konuştu.