Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı - Son Dakika

Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

- Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı Muş'a Güneydoğu illerinden gelerek hayvanlarını 4-5 ay boyunca yaylalarda otlatan göçerler, havaların soğuması ile zorlu geri dönüş yolculuğuna başladı.

- Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı MUŞ - Muş'a Güneydoğu illerinden gelerek hayvanlarını 4-5 ay boyunca yaylalarda otlatan göçerler, havaların soğuması ile zorlu geri dönüş yolculuğuna başladı. Muş'a her sene gelen ve yılın 4-5 ayını yaylalarda geçiren göçerler, hayvanlarını yürüterek Mardin, Batman ve sıcak illere geri götürmeye başladı. Sıcak şehirlere hayvanlarıyla birlikte yürüyecek olan göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla Muş'u terk ediyor. Siirt'ten gelerek Kozma Dağı bölgesinde hayvanlarını 5-6 ay boyunca otlattıklarını anlatan Hasıl Sağlam, "Şu anda havaların soğumasıyla Mardin'e gitmek üzere geri dönüşe geçtik" dedi.

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