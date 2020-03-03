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Göçmen akını sonrası Atina'dan diplomasi trafiği; Trump'tan destek, AB liderleri sınıra geliyor
6 saat önce
Türkiye'den Yunanistan'a göçmen geçişleri artarken Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli, iki ülke sınırında incelemelerde bulunacak
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:40
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