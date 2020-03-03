Göçmen akını sonrası Atina'dan diplomasi trafiği; Trump'tan destek, AB liderleri sınıra geliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Göçmen akını sonrası Atina'dan diplomasi trafiği; Trump'tan destek, AB liderleri sınıra geliyor - Son Dakika Dünya

Göçmen akını sonrası Atina'dan diplomasi trafiği; Trump'tan destek, AB liderleri sınıra geliyor

6 saat önce

Türkiye'den Yunanistan'a göçmen geçişleri artarken Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli, iki ülke sınırında incelemelerde bulunacak

Göçmen akını sonrası Atina'dan diplomasi trafiği; Trump'tan destek, AB liderleri sınıra geliyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


İkilinin gündeminde göçmen konusu vardı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:40 
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