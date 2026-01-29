Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 59 Tutuklama - Son Dakika
Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 59 Tutuklama

29.01.2026 12:34
Ali Yerlikaya, 26 ildeki operasyonlarda 171 organizatörden 59'unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığına yönelik son 2 haftada 26 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 171 organizatörden 59'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit yok: 59 tutuklama. Jandarmamız tarafından 26 ilde son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 171 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladık, 59'u tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Jandarma Komando timlerimizce karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda 86 adet araç ile 8 adet bot ele geçirildi. Göç yönetiminin güvenlik boyutunu düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Son Dakika

Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 59 Tutuklama
