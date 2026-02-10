Göçmen Kaçakçılığı Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Göçmen Kaçakçılığı Zanlısı Tutuklandı

10.02.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer'de göçmen kaçakçılığı gözaltına alınan E.A. tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.A, sağlık kontrolünün ardından Seydikemer Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Leylek Koyu mevkisinde 28'i çocuk 60 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalanmıştı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiş, göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Seydikemer, Güvenlik, Göçmen, Güncel, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçmen Kaçakçılığı Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü Ordu’dan tekne almak için gelmiş Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu'dan tekne almak için gelmiş
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyareti Avustralya’yı karıştırdı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı

18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:43
Somali’de yolcu uçağı Hint Okyanusu’na acil iniş yaptı
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 18:28:46. #7.11#
SON DAKİKA: Göçmen Kaçakçılığı Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.