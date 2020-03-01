Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı - Son Dakika

Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı

6 saat önce

Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldıYUNANİSTAN'a geçmek için akın akın Edirne'ye gelen göçmenlerin geçişleri devam ediyor.

Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı

YUNANİSTAN'a geçmek için akın akın Edirne'ye gelen göçmenlerin geçişleri devam ediyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlerin geceyi geçirmesi düğün salonunun kapıları açıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ile kırsal alanlardaki tel örgüleri ve tüm engelleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.

Yunanistan'a geçmeyi Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuz'luda bekleyen göçmenlere geceyi geçermeleri için düğün salonunun kapısı açıldı. Belirli aralıklarla göçmenler için gıda yardımı yapılırken, çocuklar için de kıyafet dağıtılıyor.

Meriç Nehri üzerinden geçtiği Yunanistan'dan geri gönderilen Afganistanlı Can Rezai, "Yunanistan'a geçtik. Gruplar halinde geçiyorduk. Bizi yakaladılar. Çantalarımızı yaktılar, telefonlarımızı kırdılar. Paralarımızı alıp, bizi dövdüler. İki kere geri gönderildim. Bir kere bot ile bir kere de tekneyle geçtim" diye konuştu.

'NE OLURSA OLSUN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Afganistanlı Kadir Rahman, "Sınırdan gittik. Dört veya beş kilometre yürüdük. Sonra bizi yakaladılar. Kadın, erkek tanımadan bize işkence ettiler. Telefon ve paramızı aldılar. Hiçbir şey kalmadı. Hatta bazılarının ayakkabılarını da aldılar. Aslında Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorduk. Yunanistan'a geçmeden Avrupa'ya gidemeyiz. Bizim hayatımız kaymış. Hayatımızı şansa bırakıyoruz. Ne olursa olsun biz vazgeçmeyeceğiz. Artık biz kendimize bir hayat kurmak istiyoruz. Türk devletine çok teşekkür ederim. Bize yardımcı olduğu için" dedi.

KÖPEĞİ İLE BİRLİKTE AVRUPA YOLUNDA

İranlı bir göçmen ise köpeğiyle birlikte göç yolunda. Yunanistan'a geçmek için Yenikarpuzlu'da bekleyen göçmen köpeğiyle birlikte Avrupa'ya gideceği günü bekliyor.

Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı

Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı
Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan güvenlik görevlilerinin ölüme terk ettiği göçmenlere yardım eli uzattı Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 04:15:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]