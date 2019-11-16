Son Dakika Haberleri: Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurarıldı
Son Dakika Güncel Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurarıldı - Son Dakika

Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurarıldı

6 saat önce

Gaziantep'te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan 33 saat süren arama kurtarma çlışması ile yaralı olarak kurtarıldıGaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin...

Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurarıldı, System.String[]

Gaziantep'te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan 33 saat süren arama kurtarma çlışması ile yaralı olarak kurtarıldı


Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'a Yaklaşık 33 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından yaralı olarak çıkarıldı.


Müjdeli haber Korkut Küçükcan'ın yakınları sevinç gözyaşlarına boğdu. - GAZİANTEP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(TEKRAR) HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı
Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı Volkswagen'den Türkiye fabrikası açıklaması: Türkiye'de kurmazsak başka yerde de kurmayız Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 07:11:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]