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Göçük altında kalan mühendis 33 saat sonra sağ kurarıldı
6 saat önce
Gaziantep'te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan 33 saat süren arama kurtarma çlışması ile yaralı olarak kurtarıldıGaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin...
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
Gaziantep'te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan 33 saat süren arama kurtarma çlışması ile yaralı olarak kurtarıldı
Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'a Yaklaşık 33 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından yaralı olarak çıkarıldı.
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