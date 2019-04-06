Gökalp: "Dava Süreci 'Avukat' Eşliğinde Yürütülmelidir"

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, vatandaşların dava süreçlerinde avukat desteği almasının önemli olduğunun altını çizerek, kendini avukat gibi tanıtan, avukat olmadığı halde iş yeri açıp tabela asarak avukatlara ait yetkileri kullanan kişilere karşı uyarıda bulundu.

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, vatandaşların dava süreçlerinde avukat desteği almasının önemli olduğunun altını çizerek, kendini avukat gibi tanıtan, avukat olmadığı halde iş yeri açıp tabela asarak avukatlara ait yetkileri kullanan kişilere karşı uyarıda bulundu.



Gökalp, hukuk danışmanlarının davaların seyrini değiştiren en nitelikli kişiler olduğunu belirterek, vatandaşların dava süreçlerini mutlaka avukatlar eşliğinde yürütmesi gerektiğinin altını çizdi. Avukatların dava süreçlerinde atacağı adımlar ile en zor davalarda bile davanın seyrini değiştiren kişiler olduğunu belirten Gökalp, "Vatandaşlarımız dava süreçlerinde en basit davaları bile aleyhlerine çevirip davayı kaybedebiliyorlar. Bunun sebebi ise avukat yardımı almadan kendi imkanları ile davayı sonuçlandırmak istemeleridir. Dava süreci titizlik ve araştırma isteyen bir süreçtir. Bu süreci en iyi yönetecek kişiler ise şüphesiz ki hukuk danışmanlarıdır. Hukuk danışmanlarının atacağı adımlarla en zor davalardan bile lehte sonuçlanan kararlar çıkabilir. Vatandaşlarımızın davayı kazanma şansı varken avukatına danışmadan hareket ederek, kendisinin veya aracı, dilekçeci, arzuhalci vasıtasıyla davayı takip etmesi o davayı kaybetmesine neden olmaktadır. Bu sebepten dolayı dava süreçlerinin her adımı avukat eşliğinde yürütülmelidir" dedi.



Bazı tercümanların kendini avukat gibi gösterip özellikle yabancı uyruklu kişileri yanlış yönlendirdiklerini ve mağdur ettiklerini belirten Gökalp, kendini avukat veya hukuk danışmanı gibi gösteren tercümanlara karşı da vatandaşları uyararak, "Avukat olmadığı halde avukatlık hak ve yetkilerini kullanmak TCK'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlarını oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.



Kişilerin dava süreçlerindeki bilgi, belge ve dosyaların avukat dışında kimseyle paylaşılmaması gerektiğini belirten Gökalp, "Davanın seyrini değiştiren bir diğer unsur ise bilgi, belge ve dosyaların gizliliğinin kaybolmasıdır. Delillerin avukat haricinde başka kişilerle paylaşılması doğru değildir. Dava sürecinizdeki deliller, önemli bilgi ve belgeler avukat ve müvekkil arasında kalmalıdır" şeklinde konuştu. - MERSİN

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