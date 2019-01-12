Gökalp: "Hayvana Şiddete Hapis Cezası Uygulanmalıdır"

Avukat Hibe Gökalp, hayvanlara yapılan eziyetin suç sayılması ve caydırıcı olması açısından da hapis cezası uygulanması gerektiğini söyledi.

Avukat Hibe Gökalp, hayvanlara yapılan eziyetin suç sayılması ve caydırıcı olması açısından da hapis cezası uygulanması gerektiğini söyledi.



'Hayvan Hakları Koruma Kanunu' kapsamında hayvanlara yapılan eziyetin büyük suç unsurlarından biri olması gerektiğini belirten Gökalp, "Ülkemizde hayvanlara yapılan eziyetin caydırıcı nitelik kazanması açısından hapis cezası ile sonuçlanması gerekiyor. Hayvanlara eziyet, öldürme ve yaralama gibi insanlık dışı olaylar son yıllarda artarak devam ediyor. Birçok vaka 'kabahat' sayılıyor ve idari para cezası ile sonuçlanıyor, bazıları ise hiçbir yaptırım uygulanmadan serbest bırakılıyor. Bunun önüne geçilmesi için hayvanlara eziyetin 'suç' sayılarak hapis cezası ile yasalaşmalıdır" dedi.



"Kabahat sayılması caydırıcı değil"



İlgili kanunun bir an önce düzenlenerek, 'kabahat' olarak görülen eziyet ve öldürme eylemlerinin 'suç' sayılması gerektiğinin altını çizen Gökalp, "Kabahat olarak görülen bu vahşetlerin önüne geçilmesi için hayvana verilen zarar eylemi ancak 'suç' sayılırsa caydırıcı olur" diye konuştu.



"Hayvana zarar veren kişiler, insana zarar verme potansiyeline de sahiptir"



Herhangi bir canlıya vahşice yaklaşan kişiler, insan hayatında da olumsuz etkiler oluşturmaya meyilli kişiler olduğunu belirten Göklap, "Bir canlıyı hayattan koparma, eziyet etme veya hayatına olumsuz müdahale eylemi gerçekleştiren bir kişi, aynı eylemi insan üzerinde de yapma potansiyeli olan kişilerdir. Bu kişiler insanlar için bir tehdit niteliği taşıyor. Devletimizin kanun düzenlemesi kapsamında bu durumu göz önünde bulundurması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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