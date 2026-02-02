İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın 5. GÖKBEY helikopterini envantere kattığını "Gökbey filomuz büyüyor" başlığıyla duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Gökbey filomuz büyüyor. Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattı. Mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
