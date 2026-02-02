İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 5'inci Gökbey helikopterinin Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine alındığını duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gökbey filomuz büyüyor. Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5'inci Gökbey helikopterini envanterine kattı. Mutluyuz, gururluyuz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Gökbey Helikopteri Jandarma Envanterinde - Son Dakika
