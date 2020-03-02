Gökçeada'da İdlib şehitleri için bayrak yürüyüşü - Son Dakika

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Gökçeada'da İdlib şehitleri için bayrak yürüyüşü
6 saat önce
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için yüzlerce kişinin katılımıyla bir bayrak yürüyüşü düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:57 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için yüzlerce kişinin katılımıyla bir bayrak yürüyüşü düzenlendi.
Gökçeada Belediyesi tarafından düzenlenen program, Anadolu Öğretmen Lisesi önünde başladı. Yüzlerce kişi ellerindeki ay-yıldızlı bayraklarla Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için dualar okundu. Programda bir konuşma yapan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, şehit düşen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet dileyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. - ÇANAKKALE
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