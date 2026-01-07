Gökçeada'da Kitap Okuma Seferberliği

Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde başlatılan kitap okuma projesiyle ilçe sakinleri haftada bir gününün yarım saatini kitaba ayırıyor.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ın göreve başlamasının ardından kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor" adlı proje kapsamında adada yaşayan vatandaşlar, her hafta salı günü saat 20.00'den 20.30'a kadar kitap okuyor.

Projeyle salı akşamları hayatın yarım saatliğine durduğu ilçedeki evlerde, kafelerde, kıraathanelerde ve kamusal alanlardaki 7'den 70'e herkes kitap okuyor.

Kaymakam Acar ve ilçe protokolü de her hafta bir öğrencinin evini ziyaret ederek, kitap okuma etkinliğine katılıyor.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, AA muhabirine, projenin büyük takdir gördüğünü söyledi.

Projeye ilginin her geçen hafta arttığını belirten Acar, şöyle konuştu:

"Gökçeada'mızda proje kapsamında 7'den 70'e bütün ada halkı olarak bir kitap okuma seferberliği başlattık. Her salı saat 20.00-20.30 arasında ilçe genelinde bütün herkes kahvelerde, evlerde, kıraathanelerde kitap okuyor. Biz de bir öğrencimizin ailesine misafir olmak suretiyle bu projeyi yürütüyoruz.

Ziyaretlerimizde hep beraber kitap okuyoruz ve kitap okuma alışkanlığını da yaygınlaştırmak için Türkiye'nin en büyük adasından böyle bir projeyi sürdürüyoruz. Ümit ediyoruz ki bu proje Türkiye geneline örnek olarak yayılır ve bu projeyle beraber okuyan, düşünen, tefekkür eden bir toplum haline hep beraber ülkemizi taşımış oluruz."

Hedef, Gökçeada'yı Türkiye'nin en çok kitap okunan ilçelerinden biri yapmak

Acar, Gökçeada'yı Türkiye'nin en çok kitap okunan ilçelerinden biri haline dönüştürmek istediklerinin altını çizdi.

Kitap okumanın önemini çocuklara öğrettiklerini dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Kitap okumayı çok önemsiyoruz. Kelime birikimimizin, hazinemizin zenginleşmesi ve Türkçemizi daha ari ve duru kullanabilmek adına da kitap okumak çok önemli. Yahya Kemal Beyatlı'nın dediği gibi 'Ağzımda annemin ak sütü gibidir Türkçem.' Bunu önemsediğimiz için çocuklarımızla, gençlerimizle Türkçemizin doğru kullanımı ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak için kitap okumayı ilçemizde yaygınlaştırmak istiyoruz."

Projeye kitap okuyarak destek veren ziraat mühendisi Muharrem Serttaş ise projenin bugüne kadar adada yapılmış en anlamlı çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

Okumanın ilkokul birinci sınıftan başlayıp ölene kadar devam edilmesi gereken bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Serttaş, "Öğrenmenin yaşı yoktur. İnsanların öğrenmesi için sürekli kitap okuması gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda Kaymakamımızın projesini çok ciddi şekilde destekliyorum ve bu projenin Gökçeada'mıza çok faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Esnaf Salih Ünal da projeye 3 hafta önce kitap okuyarak dahil olduğunu belirterek, çevresindeki arkadaşlarını ve yakınlarını da buna teşvik ettiğini sözlerine ekledi.