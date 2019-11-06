Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastaya helikopterli sevk
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterle Çanakkale'ye sevk edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:05 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterle Çanakkale'ye sevk edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Solunum yetmezliği olan bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza ait helikopter ile Gökçeada'dan Çanakkale'ye nakledildi."
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