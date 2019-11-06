Son Dakika Haberleri: Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastaya helikopterli sevk
Son Dakika Güncel Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastaya helikopterli sevk

Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastaya helikopterli sevk

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterle Çanakkale'ye sevk edildiğini açıkladı.

Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastaya helikopterli sevk, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Gökçeada'da solunum yetmezliği çeken hastanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterle Çanakkale'ye sevk edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Solunum yetmezliği olan bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza ait helikopter ile Gökçeada'dan Çanakkale'ye nakledildi."


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:05 Kaynak: DHA
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