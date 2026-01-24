Gökçeada'da Suç Oranı %40 Düşüş Gösterdi - Son Dakika
Gökçeada'da Suç Oranı %40 Düşüş Gösterdi

24.01.2026 09:58
Gökçeada'da güvenlik toplantısında suç oranlarının %35-40 düştüğü açıklandı. Tedbirler sürecek.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirlen İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısında yürütülen kararlı ve koordineli çalışmalar sayesinde suç oranlarında yaklaşık yüzde 35-40'ın üzerinde bir düşüş sağlandı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ın başkanlığında İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda, ilçenin mevcut güvenlik durumu kapsamlı şekilde değerlendirilirken, alınan ve alınması planlanan tedbirler ele alındı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Osman Acar, göreve geldikleri günden bu yana yürütülen kararlı ve koordineli çalışmalar sayesinde Gökçeada'da suç oranlarında yaklaşık yüzde 35-40'ın üzerinde bir düşüş sağlandığını ifade etti. Bu başarının, başta emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri olmak üzere tüm kurumların uyumlu çalışmasının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını vurgulayarak "Tedbirlerimizi daha da sıkılaştırarak Gökçeadamızı Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli ilçelerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımız, eksiksiz bir koordinasyon ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle adamızın huzur ve güvenliğini temin etmeye devam edecektir" dedi.

Toplantının sonunda Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, ilçe kaymakamlığı olarak tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini belirterek, Gökçeada'nın daha müreffeh, daha yaşanabilir, güvenli ve huzurlu bir ilçe haline dönüşmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

