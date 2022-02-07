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Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

07.02.2022 16:24

Gökçeada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Yarın, Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale, Gökçeada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika


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