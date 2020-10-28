Gökhan Alkan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Gökhan Alkan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı

28.10.2020 01:01
Gökhan Alkan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı, System.String[]

Yasak Elma'da rol alan oyuncu Gökhan Alkan önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Mekan çıkışında muhabirlerle sohbet eden Alkan, sevgilisi olduğunu itiraf etti. Peki Gökhan Alkan'ın sevgilisi kim? İşte ünlü oyuncunun kafa karıştıran açıklamaları...

Pandemi sürecinde evinde izole olarak vakit geçiren oyuncu, "Karantina sürecini kendi küçük, mutlu dünyamda geçirdim. Bu arada, set çalışmalarıma devam ettim. Dizi çekimlerimiz devam ediyor. İyi bir stok oluşturduk. Az önce de bir ekip toplantısıyla durum değerlendirmesinde bulunduk" dedi.

'TÜRK DİZİLERİ ÇOK SEVİLİYOR'

Pandemi döneminde sosyal medya hesabı Instagram'dan hayranlarıyla sohbet eden oyuncu, "Menajerimin önerisiyle soru-cevap yapmaya karar verdik. Soru-cevap etkinliğimize olan yoğun ilginin arkasında Türk dizilerinin başarısı var. Dünyada bu şekilde karşılık buluyor olması, bütün sektör için çok değerli. Bunun sonucunda da böyle büyük bir sevgi alıyoruz. Bunu hiçbir değerle açıklayamayız. Dünyanın bir ucundan hiç tanımadığınız biri 'Seni seviyorum.' diyor. Bu çok değerli bir şey" dedi.

'GÖNLÜMDE BİRİ VAR'

Gökhan Alkan, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Olursa siz zaten görürsünüz; sizden kaçmaz. Şöyle söyleyeyim; 'Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor.' Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır" cevabını vererek dikkat çekti.

'İÇ GÜZELLİĞİ DAHA ÖNEMLİ'

Bir internet sitesinin kendisini dünyanın en yakışıklı 20 oyuncusu arasında göstermesi hatırlatılan Alkan, "Uluslararası bir platformda bu şekilde yer almam beni mutlu etti. 'Hoşuma gimedi' dersem, yalan söylemiş olurum. Gurur duydum ama insanın yüzünden ziyade, insanın içinin güzelliği önemlidir." dedi.

Gökhan Alkan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı

Gökhan Alkan, Sosyal Medya, Karantina, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gökhan Alkan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika Magazin

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